Shymbulak открыл зимний сезон: курорт готов принять туристов со всего мира

За три квартала 2025 года город посетили 563 тыс. иностранных туристов, и к концу года ожидается увеличение их числа до 750 тыс. человек. В этих условиях Shymbulak полностью готов к приёму гостей и предлагает пять месяцев катания, насыщенную программу событий и комфортную инфраструктуру для отдыха в горах.