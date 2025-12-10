Трогательная история. Как бездомная собака стала охранять птиц в Гродненском зоопарке

И тогда на берегу птичьего водоема решили поселить собаку. Дворнягу Амиру сотрудники нашли в местном приюте для бездомных животных. Собака боялась незнакомых людей: у нее уже был неудачный опыт жизни в семье, где ее били. А тут сама подошла к охраннику зоопарка и села у его ног, заглядывая в глаза.