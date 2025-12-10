Трогательная история. Как бездомная собака стала охранять птиц в Гродненском зоопарке

Несколько лет назад в зоопарк стали наведываться лисы, которые время от времени забегали в город. Увидев возможность поживиться, хищницы принялись охотиться на живущих здесь водоплавающих и околоводных птиц. После лисьих визитов сотрудники стали находить растерзанных аистов и гусей.
Чтобы отпугнуть непрошенных гостей, в зоопарке перепробовали разные способы: петарды, шумовой пистолет, винтовку-воздушку. Но такие мероприятия давали лишь временный эффект. Лисы уходили, а потом возвращались, придумывая все более хитрые и изощренные способы охоты.
И тогда на берегу птичьего водоема решили поселить собаку. Дворнягу Амиру сотрудники нашли в местном приюте для бездомных животных. Собака боялась незнакомых людей: у нее уже был неудачный опыт жизни в семье, где ее били. А тут сама подошла к охраннику зоопарка и села у его ног, заглядывая в глаза.
Так Амира переехала из приюта в зоопарк. Ее поселили в будке на берегу водоема. И если вначале она всего пугалась, то сейчас исправно несет службу по охране птиц.
Как говорят сотрудники, Амира — отличный сторож, бдительный и очень ответственный. И еще она всеобщая любимица. Каждый, зная непростую судьбу дворняги, старается побаловать собачку чем-нибудь вкусненьким, сказать ласковое слово.
А самое главное — с момента появления Амиры в зоопарке лисы на территорию заходить перестали и все птицы теперь целы.