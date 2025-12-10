ВСУ чаще стали отдавать предпочтение военной форме розового цвета

ВСУ могут купить розовую экипировку в украинских военторгах. Об этом пишет РИА Новости. При этом украинские боевики все чаще отдают предпочтение военной форме необычного цвета.
В украинских военторговых аккаунтах представлены тактические товары розового цвета: наушники с шумоподавлением, магазины для патронов, сигнальные маячки, нашивки, компасы, обложки для документов и чехлы для бронеплит. В качестве отзывов в Сети опубликовано много фотографий, где на солдатах ВСУ надета экипировка розового цвета.
Фото: СОЦСЕТИ.
Такая военная форма в ВСУ появлялась и год назад. Автором стала украинская военнослужащая, которая захотела выделиться с помощью нестандартного мерча.
Ранее KP.RU сообщил, что зачастую украинские военные не используют военную форму. Они переодеваются в гражданскую одежду, чтобы попытаться запутать российских солдат и слиться с мирными жителями.