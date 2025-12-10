В Уфе испытали тепловые сети с помощью «Уранина А»

Первый этап испытаний проводился в нескольких районах города в зоне теплоисточника ТЭЦ-2: 729 МКД, 113 соцобъектов и другие. Было обнаружено 49 повреждений тепловых сетей и 10 дефектов. В одной из пятиэтажек по бульвару Славы зелёная вода пошла из кранов горячего водоснабжения — как выяснилось, в доме неисправен индивидуальный тепловой пункт, который стал пропускать техническую воду в другую систему. Управляющая организация отремонтировала его, также устранены все другие дефекты.