Пороги выросли: сколько денег смогут изъять из ЕНПФ казахстанцы в 2026 году

С 2021 года казахстанцы получили возможность использовать свои пенсионные накопления для улучшения жилищных условий или оплаты лечения. Главным условием является сохранение на счете определенной суммы, которая обеспечит пенсию в будущем и будет соответствовать порогу минимальной достаточности (ПМД). В 2023 году ПМД были повышены и с тех пор оставались неизменными. Однако в 2026 году их планируется снова увеличить.