Пороги выросли: сколько денег смогут изъять из ЕНПФ казахстанцы в 2026 году

С 2021 года казахстанцы получили возможность использовать свои пенсионные накопления для улучшения жилищных условий или оплаты лечения. Главным условием является сохранение на счете определенной суммы, которая обеспечит пенсию в будущем и будет соответствовать порогу минимальной достаточности (ПМД). В 2023 году ПМД были повышены и с тех пор оставались неизменными. Однако в 2026 году их планируется снова увеличить.
ЕНПФ сообщает, что расчеты ПМД на 2026 год основаны на показателях, установленных законом «О республиканском бюджете на 2026−2028 годы». В результате пороги выросли на 10%, включая остальные расчетные показатели.
Порог минимальной достаточности зависит от возраста и растет пропорционально ему. На 2026 год для 20-летних казахстанцев минимальная сумма на счете после изъятий составит 3 720 000 тенге (в текущем году — 3 260 000 тенге). Для 30-летних — с 4 580 000 до 5 120 000 тенге, а для 40-летних — с 6 100 000 до 6 720 000 тенге.
Гражданам, которые захотят снять пенсионные накопления на жилье или лечение в возрасте 60−62 лет в 2026 году, потребуется накопить более 10 700 000 тенге на своих счетах в ЕНПФ. Порог минимальной достаточности представляет собой неприкосновенный запас, и использовать можно только сумму, превышающую этот порог.