В мгновение стал супербогачом! Житель Башкирии выиграл в лотерею более 20 млн рублей

В минувшее воскресенье, 7 декабря, житель Башкирии стал мультимиллионером, выиграв суперприз в размере 20 712 656 рублей в государственной лотерее. Выигрышный билет был приобретен через мобильное приложение.
Как сообщается, победитель угадал 12 чисел из 24 в соответствующей лотерейной игре. Стоимость билета составила 300 рублей. Это уже второй крупный выигрыш в республике за последние месяцы.
В конце минувшего октября года другой житель Башкирии выиграл десять миллионов рублей. А ранее слесарь из региона получал приз в размере 1,7 миллиона рублей.
