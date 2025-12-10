Иркутские каратисты завоевали 15 золотых медалей на всероссийских соревнованиях

IrkutskMedia, 10 декабря. 15 золотых, 17 серебряных и 30 бронзовых медалей завоевала команда Иркутской области на всероссийских соревнованиях по каратэномичи. Турнир «Защитники Москвы» (6+) был посвящен переломному моменту в Великой Отечественной войне — сражению за столицу. Перед соревнованиями, которые собрали более 650 участков, спортсмены и тренеры почтили память погибших на мемориальном комплексе «Штыки» в Подмосковье.
В медальном зачете среди регионов России команда Приангарья стала второй, уступив лишь сборной Московской области. Она была представлена спортсменами Иркутского регионального отделения Федерации каратэномичи России, занимающимися в учреждениях дополнительного образования Иркутска «Восход», ДДТ № 3 и клубе «Островский 13».
Лучшие результаты показали Кирилл К., завоевавший три «золота» в свободных поединках, двоеборье и тамешивари в категории 16−17 лет, тренер федерации Денис Р., первенствовавший в боях и тамешивари в весовой категории свыше 75 кг старше 35 лет, а также Варвара А., победившая в ката и кумитэ в возрастной категории 8−9 лет (тренируется под руководством Андрея Масюкова).
Аргам К. стал первым в поединках свыше 75 кг среди мужчин в возрастной категории 18−35 лет. «Золото» и «серебро» завоевал тренер, председатель ИРО «Федерация каратэномичи России» Игорь Наумкин в возрастной категории старше 35 лет. Также победителями стали Александр К., Хобилов У., Яна Т., Иван Ч., Мирослава А., Савелий У.
«Наша команда впервые в истории добилась такого высокого результата, став второй в общем медальном зачете на всероссийских стартах. На соревнованиях была высокая конкуренция — среди участников выступали чемпионы и призеры мировых первенств. Наши спортсмены проявили характер и боевой дух, что позволило им победить», — отметил Игорь Наумкин.
Результаты турнира будут учитываться при формировании сборной России для выступления на международных соревнованиях.