Иркутские каратисты завоевали 15 золотых медалей на всероссийских соревнованиях

Лучшие результаты показали Кирилл К., завоевавший три «золота» в свободных поединках, двоеборье и тамешивари в категории 16−17 лет, тренер федерации Денис Р., первенствовавший в боях и тамешивари в весовой категории свыше 75 кг старше 35 лет, а также Варвара А., победившая в ката и кумитэ в возрастной категории 8−9 лет (тренируется под руководством Андрея Масюкова).