Мать бойца СВО из Усть-Кута получила социальную выплату после вмешательства прокуратуры

IrkutskMedia, 10 декабря. Прокуратура защитила право на получение матерью участника СВО социальной выплаты в Усть-Куте. Женщине было отказано в получении соцподдержки в связи с отсутствием у сына регистрации в регионе, несмотря на то, что до зачисления на службу, мужчина постоянно проживал на территории области.
Пресс-служба прокуратуры Иркутской области сообщает, что заявительница с 2017 года состояла на учете в качестве нуждающейся в предоставлении бесплатно земельного участка, поскольку ее семья являлась многодетной. В марте этого года в соответствии с законным правом женщина обратилась в соцзащиту за получением выплаты взамен участка.
После отказа прокуратура направила в суд иск с требованием предоставить женщине положенную выплату. Суд встал на сторону гражданки и удовлетворил требования ведомства.
Напомним, женщина-инвалид и трое ее членов семьи получили благоустроенное жилье по договору социального найма вне очереди после вмешательства прокуратуры в Братском районе. Уполномоченными органами местного самоуправления не принимались меры по улучшению жилищных условий малоимущих граждан несмотря на то, что они стояли на учете.