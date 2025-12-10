Мать бойца СВО из Усть-Кута получила социальную выплату после вмешательства прокуратуры

IrkutskMedia, 10 декабря. Прокуратура защитила право на получение матерью участника СВО социальной выплаты в Усть-Куте. Женщине было отказано в получении соцподдержки в связи с отсутствием у сына регистрации в регионе, несмотря на то, что до зачисления на службу, мужчина постоянно проживал на территории области.