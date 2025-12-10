Ричмонд
Красноярцы пожаловались на «Шаурма shop» из-за отсутствия туалета

Роспотребнадзор объявил предостережение.

Источник: Соцсети

В Красноярске пожаловались на «Шаурма shop» из-за отсутствия туалета. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

На заведении общепита, расположенном на улице Калинина, не оказалось туалета для посетителей, что подтвердила проверка Роспотребнадзора.

«Согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям, организация общественного питания обязана предоставить для посетителей туалет, оборудованный раковиной для мытья рук», — отметили в Роспотребнадзоре.

ИП Ковалевой А. А. объявлено предостережение.

Ранее в Красноярске оштрафовали магазин одежды за торговлю товарами без маркировки.