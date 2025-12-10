Красноярцы пожаловались на «Шаурма shop» из-за отсутствия туалета

В Красноярске пожаловались на «Шаурма shop» из-за отсутствия туалета. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.
На заведении общепита, расположенном на улице Калинина, не оказалось туалета для посетителей, что подтвердила проверка Роспотребнадзора.
«Согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям, организация общественного питания обязана предоставить для посетителей туалет, оборудованный раковиной для мытья рук», — отметили в Роспотребнадзоре.
ИП Ковалевой А. А. объявлено предостережение.
