Развязку у «Калины» в Екатеринбурге откроют через год

— Подходили к нему не один год. Проектную документацию разработали в 2014 году. В 2022 году проект начали реализовывать, и появилось множество нюансов. На пять этапов разделили этот проект. На 80% он сегодня реализован. Окончательная стоимость проекта — 9 миллиардов рублей. Муниципальный контракт действует до конца 2027 года. Вы знаете, что у генерального подрядчика проблемы, связанные с банкротством. И, тем не менее, мы нашли решение — консервация проекта привела бы к новым сложностям. Это субподрядчики, банковское сопровождение, прокуратура каждую неделю проверяет, — рассказывает мэр Екатеринбурга. — Но мы взяли на себя обязательство до конца 2026 года завершить этот проект.