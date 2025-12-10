Москалькова сообщила о системных проблемах с льготными лекарствами

Там также рекомендовали в случае проблем с получением льготных лекарств обращаться на горячую линию Росздравнадзора. При этом, как сообщила Москалькова, за десять месяцев 2025 года в её аппарат поступило меньше обращений по вопросам охраны здоровья, чем в 2024 и 2023 годах: люди по‑прежнему жалуются на доступность скорой помощи, сложности с записью к врачу и нарушение сроков оказания медпомощи, но динамика обращений по лекарственному обеспечению идёт на спад. Она связала снижение количества жалоб в сегменте льготных лекарств с тем, что в большинстве регионов удалось сформировать достаточные запасы наиболее востребованных и жизненно важных препаратов.