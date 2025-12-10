Ричмонд
Трамп: Конгрессвумен Ильхан Омар состояла в браке с братом ради грин-карты

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в среду, 10 декабря, заявил, что конгрессвумен-демократ сомалийского происхождения Ильхан Омар якобы вступила в брак со своим братом, чтобы оказаться в США.

— Она приехала в нашу страну и постоянно жалуется. Нам нужно выгнать ее к черту. Она вышла замуж за своего брата, чтобы попасть сюда, верно? Она вышла замуж за своего брата, — высказался Трамп.

При этом Омар неоднократно опровергала данную информацию, передает РИА Новости.

До этого бразильянку Бруну Кэролайн Феррейра, мать племянника пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, задержали сотрудники иммиграционной и таможенной полиции США.

Американские правоохранители также задержали гражданку Украины Викторию Булавину после прохождения собеседования на получение грин-карты. Сейчас ее супруг ищет способы добиться ее освобождения и возвращения домой.

Политолог-американист Константин Блохин заявил, что Соединенные Штаты могут лишиться юга страны из-за проблем с мигрантами. Он добавил, что это связано с нынешними демографическими трендами и особенностями расселения выходцев из Мексики.

Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
