Мастер-класс по плаванию Андрея Жилкина состоялся в в Иркутске

В нем приняли участие более 30 спортсменов в возрасте 11−14 лет из Иркутска, Ангарска, Шелехова, Тулуна и других муниципальных образований, сообщает пресс-служба Губернатора и Правительства Иркутской области.
«Мастер-класс — это всегда возможность напрямую узнать секреты мастерства у известных спортсменов, перенять их опыт и получить новые знания, задать интересующие вопросы. Такие мероприятия стимулируют юных спортсменов продолжать тренироваться, не сдаваться и идти к своей цели. Министерство спорта Иркутской области всегда поддерживает инициативы, направленные на развитие спорта и профессиональный рост детей и молодежи», — отметил заместитель министра спорта Приангарья Владимир Удовенко.
Андрей Жилкин начал мастер-класс с разминки. Затем юных пловцов ждала полноценная тренировка в 50-метровом бассейне и эстафета. Завершилось мероприятие общением со спортсменом и автограф-сессией. На встрече юные спортсмены интересовались секретами мастерства, задавали вопросы о спортивном пути, выполнении нормативов мастера спорта России, мастера спорта международного класса и специфике тренировок.
«Когда я был в таком возрасте, как они, мне бы очень хотелось иметь такую возможность — узнать секреты от лучших спортсменов страны, задать вопросы. В этом бассейне шикарные условия, дети очень отзывчивые, все активно спрашивают, интересуются. Значит, это им действительно нужно, и они могут чему-то научиться. За время мастер-класса я отметил несколько талантливых человек, из них могут вырасти чемпионы», — сказал Андрей Жилкин.