Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Екатеринбурге на 254 машино-места увеличат площадь платных парковок

В Екатеринбурге появятся новые зоны платной парковки.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге в 2026 году расширят зону платной парковки. Об этом рассказал глава города Алексей Орлов. Проект нового постановления уже проходит согласование и предусматривает добавление около 254 новых платных машиномест.

— Новые зоны появятся на улицах Бориса Ельцина, Маршала Жукова, Фурманова и Гоголя, — уточнил Алексей Орлов.

Мэр подчеркнул, что платные парковки помогают решить проблему с брошенными автомобилями, которые часто мешают уборке снега и нормальной работе дорожных служб.

Стоимость парковки в городе остаётся на уровне 50 рублей в час, причём плата взимается только в период с 8 утра до 8 вечера. Глава города назвал этот тариф лояльным. При этом для тех, кто случайно забыл или не успел оплатить стоянку, будет возможность произвести оплату в течение суток после парковки.

Напомним, что сейчас штраф за стоянку на платном месте без оплаты составляет 3000 рублей.

Узнать больше по теме
Борис Ельцин: биография первого президента России
В новейшей истории России Борис Ельцин — одна из ключевых фигур. С его именем связаны распад Советского Союза и образование СНГ, августовский путч, кризис, лихие 90-е, а также переход к рыночной экономике. Биография этого политика наполнена яркими событиями: собрали главные.
Читать дальше