В Екатеринбурге на 254 машино-места увеличат площадь платных парковок

В Екатеринбурге в 2026 году расширят зону платной парковки. Об этом рассказал глава города Алексей Орлов. Проект нового постановления уже проходит согласование и предусматривает добавление около 254 новых платных машиномест.
— Новые зоны появятся на улицах Бориса Ельцина, Маршала Жукова, Фурманова и Гоголя, — уточнил Алексей Орлов.
Мэр подчеркнул, что платные парковки помогают решить проблему с брошенными автомобилями, которые часто мешают уборке снега и нормальной работе дорожных служб.
Стоимость парковки в городе остаётся на уровне 50 рублей в час, причём плата взимается только в период с 8 утра до 8 вечера. Глава города назвал этот тариф лояльным. При этом для тех, кто случайно забыл или не успел оплатить стоянку, будет возможность произвести оплату в течение суток после парковки.
Напомним, что сейчас штраф за стоянку на платном месте без оплаты составляет 3000 рублей.