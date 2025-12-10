В Екатеринбурге на 254 машино-места увеличат площадь платных парковок

Стоимость парковки в городе остаётся на уровне 50 рублей в час, причём плата взимается только в период с 8 утра до 8 вечера. Глава города назвал этот тариф лояльным. При этом для тех, кто случайно забыл или не успел оплатить стоянку, будет возможность произвести оплату в течение суток после парковки.