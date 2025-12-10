Пермяки покупают билеты в театр для нуждающихся детей

Сотни детей, которые находятся пол опекой пермских благотворительных фондов «Берегиня», «Дедморозим», «Я помогаю детям», «Солнечный круг» и «Симбиоз добра», смогут попасть на спектакли Театра-Театра. Для этого каждый может купить для них билет в рамках предновогодней акции «Подари театр детям».