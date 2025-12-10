Ричмонд
Пермяки покупают билеты в театр для нуждающихся детей

Сотни детей, которые находятся пол опекой пермских благотворительных фондов «Берегиня», «Дедморозим», «Я помогаю детям», «Солнечный круг» и «Симбиоз добра», смогут попасть на спектакли Театра-Театра. Для этого каждый может купить для них билет в рамках предновогодней акции «Подари театр детям».

Показы пройдут на детской сцене ТТ.

«К Новому году Театр-Театр проводит традиционную благотворительную акцию "Подари театр детям". По 11 января каждый желающий может приобрести билеты на спектакли "Карлик Нос" (6+), "Алиса в стране чудес" (6+), "Легенда о драконах" (6+) для подопечных фондов "Берегиня", "Дедморозим", "Я помогаю детям", "Солнечный круг" и "Симбиоз добра"», — рассказали в театре.

«К Новому году Театр-Театр проводит традиционную благотворительную акцию “Подари театр детям”. По 11 января каждый желающий может приобрести билеты на спектакли “Карлик Нос” (6+), “Алиса в стране чудес” (6+), “Легенда о драконах” (6+) для подопечных фондов “Берегиня”, “Дедморозим”, “Я помогаю детям”, “Солнечный круг” и “Симбиоз добра”», — рассказали в театре.

Все билеты-сертификаты стоят по 500 рублей. Дети отправятся на спектакли в январе.