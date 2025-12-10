Ричмонд
Екатеринбург достроит проблемную развязку за 9 млрд к концу 2026 году

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что стоимость реконструкции транспортной развязки у концерна «Калина» (Калининская развязка) выросла до 9 млрд рублей, при этом готовность объекта сейчас составляет около 80%. Глава города добавил, что мэрия намерена завершить основные работы к концу 2026 года, то есть раньше установленного контрактом срока — конца 2027 года. Об этом он сообщил 10 декабря на встрече с редакторами городских СМИ, где подводил итоги пяти лет своей работы на посту мэра.

«Это не было учтено ни в одном проекте. Это время, это сроки, это деньги. Выносите их в то место, где идет развязка. Поэтому на 5 этапов разделили этот проект. Примерно на 80% он сегодня реализован. Стоимость выросла, скрывать этого не буду. Стоимость сегодня, но это уже окончательная стоимость, составляет 9 миллиардов рублей. Это серьезный проект. Подтверждено всеми инспектизами. Это не цифра, взятая откуда-то с потолка», — заявил Орлов.

По словам мэра, контракт на реконструкцию развязки действует до конца 2027 года и является муниципальным. При этом у генерального подрядчика, как отметил Орлов, возникли «достаточно серьезные проблемы, связанные с руководством, с внешним управлением».

Городские власти решили не расторгать договор, чтобы не допустить консервации объекта, удорожания и срыва сроков. На стройке действует казначейское и банковское сопровождение, используется система управления проектом, а представители прокуратуры еженедельно контролируют ход работ.

Он добавил, что финансирование на следующий год обеспечено из областного и городского бюджетов, а темпы субподрядчиков позволяют рассчитывать на сдачу развязки к концу 2026 года. Один из ключевых элементов узла — участок в районе улицы Комсомольской — уже открыт для движения, и, по словам Орлова, автомобилисты сообщают об улучшении дорожной ситуации.

Реконструкция развязки у «Калины» началась в ноябре 2021 года. Работы были разбиты на пять этапов. Завершить строительство планировали еще в декабре 2024 года. По правому путепроводу движение запустили в сентябре 2023-го.

Спустя несколько месяцев стало известно о финансовых проблемах у «АльмакорГруп». При этом разрывать контракт с ней мэрия не стала, чтобы не затягивать сдачу проекта до 2027 года. В январе 2025-го появилась информация, что строительство развязки подорожало с 7,7 до 8,27 млрд рублей.

«АльмакорГруп» испытывает серьезные финансовые трудности из-за удорожания стройматериалов и роста цен, в 32 банках. Причиной стало неисполнение требования об уплате задолженности перед субподрядчиками.