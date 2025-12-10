Екатеринбург достроит проблемную развязку за 9 млрд к концу 2026 году

«Это не было учтено ни в одном проекте. Это время, это сроки, это деньги. Выносите их в то место, где идет развязка. Поэтому на 5 этапов разделили этот проект. Примерно на 80% он сегодня реализован. Стоимость выросла, скрывать этого не буду. Стоимость сегодня, но это уже окончательная стоимость, составляет 9 миллиардов рублей. Это серьезный проект. Подтверждено всеми инспектизами. Это не цифра, взятая откуда-то с потолка», — заявил Орлов.