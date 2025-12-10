Ричмонд
-4°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ЯНАО создадут центр помощи людям с нарушениями слуха

В рамках Года здравоохранения, который пройдет в 2026 году на Ямале, в округе впервые появится сурдологическая служба, а также первый в ЯНАО эндокринологический центр. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации Салехарда.

Его организуют на Ямале в 2026 году.

В рамках Года здравоохранения, который пройдет в 2026 году на Ямале, в округе впервые появится сурдологическая служба, а также первый в ЯНАО эндокринологический центр. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации Салехарда.

«Ключевой задачей в Год здоровья станет улучшение качества оказываемой медицинской помощи. Впервые в регионе появится сурдологическая служба. На базе Салехардской ОКБ начнет работу первый на Ямале эндокринологический центр и единое отделение осмотров», — отметили в мэрии.

Помимо этого, в 2026 году в округе планируют улучшить оснащение медицинских учреждений. Так, власти закупят 24 единицы диагностического оборудования и три резервных томографа.

Ранее губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов объявил 2026 год Годом здравоохранения, в рамках которого в округе планируют открыть новые больницы в Тарко-Сале, Коротчаево, Тазовском и селе Горки, а также крупнейшую на Ямале поликлинику в Ноябрьске. Власти уже анонсировали масштабное обновление медоборудования, включая поставки томографов и аппаратов УЗИ, и повышение квалификации врачей.