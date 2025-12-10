Ричмонд
Назван топ отраслей с самыми высокими медианными зарплатами

Сферой деятельности с самой высокой медианной зарплатой в России является топ-менеджмент, там она составляет 148 тыс. рублей. Об этом рассказали в пресс-службе сервиса hh.ru, передает РИА Новости.

Источник: ИА Татар-информ

На втором месте по этому показателю такие отрасли, как стратегии, инвестиции и консалтинг. В них медианная зарплата составляет 129,4 тыс. рублей.

На третьей позиции разместились транспорт, логистика и перевозки, где медиана зарплатных предложений равняется 120,7 тыс. рублей.

В начале декабря медианная зарплата в целом по стране составила 83,7 тыс. рублей. Это на 14% больше, чем год назад, отметили в пресс-службе сервиса.

При этом среди регионов лидером по уровню медианной заработной платы стала Магаданская область — там она равняется 119,3 тыс. рублей.

В топ-5 также вошли Ямало-Ненецкий автономный округ с медианной зарплатой в 118,6 тыс. рублей, Москва с 106,7 тыс. рублей, Республика Саха (Якутия) с 103,6 тыс. рублей и Амурская область с 100 тыс. рублей.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что средняя зарплата в Казани превысила 105 тыс. рублей в месяц.