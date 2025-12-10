Топ-3 самых популярных соцсетей назван в Беларуси

Стало известно, какие социальные сети — самые популярные у белорусов. Статистику пользования соцсетями в Беларуси опубликовали в отчете Digital 2026.
Так, по данным DataReportal, в октябре 2025-го в Беларуси насчитывалось 8,47 миллиона пользователей интернета. Уровень проникновения интернета составил 94,3% от численности населения.
Самым востребованным у белорусов оказался TikTok, пользователями которого являются 7,64 миллиона жителей страны в возрасте от 18 лет и старше.
Второе место в рейтинге соцсетей в Беларуси занимает Instagram*, в котором зарегистрированы 3,9 миллиона белорусов.
А замыкает топ-3 соцсетей в Беларуси — LinkedIn*, где зарегистрированы 1,1 миллиона белорусских юзеров.
Далее идут Facebook*, которым пользуются 685 тысяч белорусов, в основном, более старшее поколение. И набрала популярность в 2025-м соцсеть Threads*, где уже около 533 тысяч пользователей из Беларуси.
К популярным также можно отнести соцсеть X, где зарегистрированы около 176 тысяч белорусов.
Instagram* — продукт компании Meta, признанной в России экстремистской организацией.
LinkedIn* — Роскомнадзором внесена в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных и заблокирована в России.
Threads* — продукт компании Meta, признанной в России экстремистской организацией.
А вот, что произошло после того, как Игорь из Витебска, который просто шел домой, выложил свой пост, набравший 3,3 миллиона просмотров.
Ранее еще Мининформации сказало белорусам остерегаться новых требований YouTube.
Тем временем популярная сеть магазинов товаров для детей продается в Беларуси.