В Красноярске сотрудницу ломбарда и клиента осудили за хищение из кассы 2,2 млн рублей

«В течение полугода он приходил за деньгами в ломбард и уносил с собой от 40 до 120 тысяч рублей. Все полученные деньги он проигрывал в букмекерской конторе. Продавец надеялась, что он сможет все вернуть и помогала ему. За это время они потратили 2,2 млн рублей из кассы ломбарда», — рассказали в прокуратуре.