В Красноярске сотрудницу ломбарда и клиента осудили за хищение из кассы 2,2 млн рублей

Установлено, что в 2023 году 39-летняя продавец-консультант ломбарда ООО «Голд Авто Инвест» на улице Академика Павлова познакомилась с молодым мужчиной, который постоянно делал ставки на спорт и нуждался в деньгах на новые. Поддавшись на его уговоры, женщина согласилась регулярно оформлять ему договоры займов на одну и ту же игровую приставку, каждый раз завышая ее оценочную стоимость.
«В течение полугода он приходил за деньгами в ломбард и уносил с собой от 40 до 120 тысяч рублей. Все полученные деньги он проигрывал в букмекерской конторе. Продавец надеялась, что он сможет все вернуть и помогала ему. За это время они потратили 2,2 млн рублей из кассы ломбарда», — рассказали в прокуратуре.
На суде женщина раскаялась, а мужчина согласился возместить ущерб. По ч. 4 ст. 160 УК РФ им назначили от 2 до 3 лет условного лишения свободы с испытательным сроком от 3 до 4 лет.