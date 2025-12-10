Жителя Красноярского края осудили на 5,5 лет за призывы к ударам по российским городам ВСУ

2-й Восточный окружной военный суд признал виновным жителя Красноярского края в публичных призывах к террористической и экстремистской деятельности.
Согласно материалам дела, мужчина разместил в проукраинском новостном сообществе в мессенджере Telegram комментарий с призывом нанести удары по жилым домам в Белгороде. В другом своем сообщении в том же канале он призывал к убийству военнослужащих Вооруженных сил России.
Суд установил, что эти действия были совершены на почве негативного отношения к действующей государственной власти и проводимой специальной военной операции.
По совокупности преступлений ему назначили наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Также суд запретил ему на три года заниматься деятельностью, связанной с публикацией материалов или администрированием интернет-ресурсов.