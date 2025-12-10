Ричмонд
-4°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителя Красноярского края осудили на 5,5 лет за призывы к ударам по российским городам ВСУ

Суд признал виновным жителя Красноярского края в публичных призывах к террористической и экстремистской деятельности. Мужчина разместил в Telegram комментарий с призывом нанести удары по домам в Белгороде.

Источник: Freepik

2-й Восточный окружной военный суд признал виновным жителя Красноярского края в публичных призывах к террористической и экстремистской деятельности.

Согласно материалам дела, мужчина разместил в проукраинском новостном сообществе в мессенджере Telegram комментарий с призывом нанести удары по жилым домам в Белгороде. В другом своем сообщении в том же канале он призывал к убийству военнослужащих Вооруженных сил России.

Суд установил, что эти действия были совершены на почве негативного отношения к действующей государственной власти и проводимой специальной военной операции.

По совокупности преступлений ему назначили наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Также суд запретил ему на три года заниматься деятельностью, связанной с публикацией материалов или администрированием интернет-ресурсов.