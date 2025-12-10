Парамедик изнасиловал пациентку без сознания в карете скорой помощи

Американца арестовали в сентябре 2024 года после того, как полиция получила записанное им же видео непристойного характера, на котором видно домогательство к беспомощной женщине. Позже, в марте 2025 года, ему предъявили дополнительные обвинения — в краже кредитных карт и документов у пациентов, жертвами которой стали минимум три человека. Мелади свою вину отрицает.