В Ленобласти до конца 2027 года появятся восемь патриотических центров для молодежи

Вице-губернатор по внутренней политике Константин Патраев заявил, что Ленобласть должна поддерживать идеи молодого поколения, дать возможность реализовать себя. Власти региона назвали города, в которых появятся патриотические центры.
«Прямо сейчас подбираем площадки для создания новых зональных центров, уже определено три города: Тосно, Волхов и Сертолово — здесь центры появятся уже в следующем году», — уточнил господин Патраев.
Молодежи будут доступны экологические акции, киноклуб, «Зарница 2.0», занятия по туризму, истории и краеведению, походы, тактическая медицина и начальная военная подготовка.