Москва поставила на контроль расследования факт нападения собаки на омскую школьницу

Доклад о результатах проверки по данному происшествию затребовал от омских следователей Александр Бастрыкин.

Источник: Комсомольская правда

Александр Бастрыкин затребовал доклад о результатах проверки по информации о нападении бродячих собак на несовершеннолетнюю в городе Омске. Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

Информация о нападении бродячих собак на девочку, идущую в школу, появилось в омских социальных сетях 5 декабря. В сообщении говорилось, что тяжелых последствий удалось избежать благодаря прохожему, который защитил школьницу от бродячих псов рядом с Ледовым дворцом имени Вячеслава Фетисова.

В СУ СК России по Омской области была организована процессуальная проверка. Теперь делом заинтересовались федералы. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Омской области Виталия Владимировича Батищева доклад о ходе и результатах процессуальной проверки. Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее «КП в Омске» подробно сообщала о том, как случайный прохожий спас омскую школьницу от стаи собак.