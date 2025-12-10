Москва поставила на контроль расследования факт нападения собаки на омскую школьницу

В СУ СК России по Омской области была организована процессуальная проверка. Теперь делом заинтересовались федералы. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Омской области Виталия Владимировича Батищева доклад о ходе и результатах процессуальной проверки. Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.