Главные новости к утру 10 декабря 2025 года

Последние новости за сегодня — 10 декабря 2025 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 10 декабря 2025.

Таиланд начал военную операцию на границе с Камбоджей

Источник: Reuters

ВМС Таиланда начали масштабную операцию «Trat Prap Porapak» («Трат подавляет врага») в связи с эскалацией военного конфликта с Камбоджей. В районе проведения задействованы морские и воздушные силы. В сектор боевых действий направлен боевой корабль HTMS Thepa, экипаж которого приведен в состояние полной боевой готовности.

Зеленский сделал заявления о Крыме, выборах и мирном плане

Источник: Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украина готовится передать США мирный план с внесенными корректировками. Он добавил, что страна сможет провести выборы через три месяца, если западные партнеры помогут обеспечить безопасность. Также Зеленский признал, что у Киева нет ресурсов для возвращения Крыма.

Трамп сообщил о невероятной торговой сделке с Китаем

Источник: Reuters

Президент США Дональд Трамп во время выступления в Пенсильвании объявил о заключении выгодного соглашения с Китаем в торговле. Он охарактеризовал сделку как «невероятую» и уточнил, что КНР будет закупать американские товары на триллионы долларов, включая соевые бобы.

В Судане разбился Ил-76, экипаж погиб

Источник: UR-SDV/GFDL

СМИ сообщают о крушении военного грузового самолета Ил-76 в Судане при совершении посадки. Экипаж судна погиб. Авиакатастрофа произошла на авиабазе «Осман Дигна» в городе Порт-Судан у Красного моря. Предварительной причиной ЧП, по данным агентства «Франс пресс», является техническая неисправность.