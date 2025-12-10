Главные новости к утру 10 декабря 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 10 декабря 2025.
Таиланд начал военную операцию на границе с Камбоджей
ВМС Таиланда начали масштабную операцию «Trat Prap Porapak» («Трат подавляет врага») в связи с эскалацией военного конфликта с Камбоджей. В районе проведения задействованы морские и воздушные силы. В сектор боевых действий направлен боевой корабль HTMS Thepa, экипаж которого приведен в состояние полной боевой готовности.
Зеленский сделал заявления о Крыме, выборах и мирном плане
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украина готовится передать США мирный план с внесенными корректировками. Он добавил, что страна сможет провести выборы через три месяца, если западные партнеры помогут обеспечить безопасность. Также Зеленский признал, что у Киева нет ресурсов для возвращения Крыма.
Трамп сообщил о невероятной торговой сделке с Китаем
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Пенсильвании объявил о заключении выгодного соглашения с Китаем в торговле. Он охарактеризовал сделку как «невероятую» и уточнил, что КНР будет закупать американские товары на триллионы долларов, включая соевые бобы.