Главные новости к утру 10 декабря 2025 года

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украина готовится передать США мирный план с внесенными корректировками. Он добавил, что страна сможет провести выборы через три месяца, если западные партнеры помогут обеспечить безопасность. Также Зеленский признал, что у Киева нет ресурсов для возвращения Крыма.