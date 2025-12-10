Ричмонд
Паромную переправу Казань — Верхний Услон закрыли в Татарстане

Паромная переправа Аракчино — Верхний Услон прекратила свою работу. Об этом говорится в телеграм-канале организации.

Источник: ИА Татар-информ

«Из-за погодных условий паромная переправа останавливает свою работу в этом сезоне. Паромная переправа не работает», — говорится в заявлении.

Отмечается, что после установления необходимой толщины льда она возобновит свою работу в зимнем режиме.