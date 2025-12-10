Ричмонд
В Кургане 10 домов остались без воды

В Кургане 10 домов, в том числе колледж, остались без воды из ‑за аварии на водопроводных сетях. Об этом сообщает «Водный Союз» в своем tg-канале.

В Кургане произошла авария на сетях.

«В связи с аварией на сетях водопровода, не находящихся на балансе “Водного Союза”, по адресу: ул. Свердлова, 5. Без холодного водоснабжения: — ул. Свердлова, 5,7,9 ; — ул. Кремлева, 2,4а; — ул. С-Батора, 1,3,3а, 5; — ул. Победы, 10 (колледж)», — написано в tg-канале.

Ранее URA.RU сообщало, что администрация Кургана заказала реконструкцию и ремонт участка магистрального водопровода на улице Свердлова за 298 млн рублей. Работы должны быть выполнены до 15 сентября 2027 года.