Полпред Артем Жога поздравил ямальцев с юбилеем округа

Юбилей ЯНАО отмечают 10 декабря 2025 года — округу исполнилось 95 лет со дня основания, с этим событием ранее жителей уже поздравил губернатор Дмитрий Артюхов. Празднование даты началось еще в январе: в Салехарде пройдет концерт «Мой Ямал — это твой день рождения!», открылась фотовыставка «95 мгновений Ямала», были организованы тематические культурные мероприятия.