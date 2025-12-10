В Перми прокуратура закрыла опасный детский квест-рум

«Выявлены нарушения, связанные с деятельностью по организации детского досуга в цокольном помещении без разработки проектной документации. Вскрылись факты несоблюдения противопожарных требований. В том числе отсутствие системы противодымной вытяжной вентиляции, при использовании в развлекательных постановках спецэффектов, искусственного дыма. Деятельность организации по решению суда приостановлена до устранения нарушений», — сообщается на сайте прокуратуры Пермского края.