Ричмонд
-4°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми прокуратура закрыла опасный детский квест-рум

В Перми по требованию прокуратуры приостановлена работа одного из детских квест-румов, расположенного в подвале многоквартирного жилого дома. Причиной послужили многочисленные нарушения, в том числе создающие угрозу безопасности людей.

Квест-рум закрыт до устранения всех нарушений.

В Перми по требованию прокуратуры приостановлена работа одного из детских квест-румов, расположенного в подвале многоквартирного жилого дома. Причиной послужили многочисленные нарушения, в том числе создающие угрозу безопасности людей.

«Выявлены нарушения, связанные с деятельностью по организации детского досуга в цокольном помещении без разработки проектной документации. Вскрылись факты несоблюдения противопожарных требований. В том числе отсутствие системы противодымной вытяжной вентиляции, при использовании в развлекательных постановках спецэффектов, искусственного дыма. Деятельность организации по решению суда приостановлена до устранения нарушений», — сообщается на сайте прокуратуры Пермского края.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае прокуратура закрыла опасный батут. Причиной послужило отсутствие разрешительных документов и подтверждений соответствия установленным стандартам качества.