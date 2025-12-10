Стали известны сферы с самыми жирными зарплатами в стране

В компании пояснили, что сразу несколько сфер готовы платить сотрудникам заметно выше среднероссийского уровня. Так, руководящие позиции уверенно удержали лидерство по медианной зарплате. Следом идут направления, связанные со стратегическим планированием, инвестициями и консалтингом — там работодатели предлагают более 129 тысяч рублей. Замыкает тройку транспортная отрасль, включая логистику и перевозки, где медиана составляет около 120,7 тысячи.