ОНПЗ — завод будущего: технологии, кадры и экология в приоритете

Омский нефтеперерабатывающий завод (ОНПЗ), крупнейшее предприятие нефтеперерабатывающей отрасли России, отметил 70-летие. К этой дате предприятие подошло в отличной форме. Сегодня Омский НПЗ — флагман в своей отрасли.
«Мы отошли от модели, при которой завод выпускал ограниченный набор продуктов. Теперь мы можем гибко управлять производством. Например, оперативно менять ассортимент битумов под запросы дорожников — выпускать составы, устойчивые к низким температурам. То же с топливом: легко переходим с летних сортов дизеля на зимние и даже арктические. Эту гибкость обеспечивают современные технологические цепочки и мощная логистика, включающая железнодорожный терминал. Еще в 2018 году мы одними из первых в России начали выпускать бензин с октановым числом 100. Наращиваем выпуск экологичного дизеля. Благодаря собственным разработкам увеличиваем производство высокооктановых бензинов стандарта “Евро-5”. Это уже уровень мирового лидера», — отметил генеральный директор ОНПЗ Олег Белявский.
Ключевая цель сегодня — не рост объемов, а эффективность производства и широкий ассортимент. Ранее основной процесс сводился к первичной атмосферной перегонке с получением низкооктановых бензинов, мазута и частичным сжиганием попутного нефтяного газа. Благодаря присоединению ОНПЗ в 2006 году к компании «Газпром нефть» предприятие вышло на кардинально новый уровень переработки сырья.
«Поворотный момент в истории нашего предприятия — присоединение к компании “Газпром нефть” в 2006 году. Через два года начались грандиозные преобразования, которые полностью изменили предприятие. Благодаря им мы вышли на уровень лучших мировых показателей по выходу светлых и глубине переработки, достигшей практически 100%. ОНПЗ стал высокотехнологичным предприятием, выпускающим широкий ассортимент продукции — каждый восьмой литр бензина и каждый десятый литр дизеля в стране сегодня производится у нас», — подчеркнул Олег Белявский.
На ОНПЗ реализована одна из масштабнейших программ модернизации в отрасли — инвестиции превысили 500 млрд рублей. В результате завод стал лидером по выпуску автомобильных топлив: каждый восьмой литр бензина и каждый десятый литр дизельного топлива в России производятся на ОНПЗ. Предприятие одним из первых в стране освоило выпуск бензина АИ-100 и дизельного топлива класса Евро-5, включая арктические и зимние модификации с улучшенными низкотемпературными свойствами.
Цифровая трансформация стала неотъемлемой частью технологической модернизации. На заводе внедрена цифровая двойная модель, позволяющая в реальном времени оптимизировать режимы работы установок, прогнозировать отклонения и повышать эффективность производства. Параллельно функционирует корпоративная система «Нефтеконтроль», обеспечивающая сквозной контроль качества продукции — от технологических установок до АЗС. Система управления, основанная на цифровых технологиях, помогает предотвращать отклонения, повышать выход целевых продуктов и экономить ресурсы. Особое внимание руководство завода уделяет кадровому обеспечению.
«После модернизации нам как никогда нужны квалифицированные, многопрофильные специалисты. Цифровизация меняет профессии, но не заменяет людей. Нам нужны сотрудники, которые могут работать в тандеме с цифрой, анализировать данные и принимать решения на основе прогнозных моделей. Поэтому мы массово инвестируем в переобучение и повышение квалификации коллектива. Многие опытные сотрудники с бесценным опытом стали лучшими наставниками для молодежи в этой новой цифровой среде», — подчеркнул Олег Белявский.
В рамках федерального проекта «Профессионалитет» ОНПЗ выступает опорным работодателем: завод тесно взаимодействует с профильными колледжами, участвует в разработке образовательных стандартов и гарантирует трудоустройство выпускникам по таким востребованным специальностям, как оператор технологических установок и слесарь КИПиА. Ежегодно предприятие принимает около 200 молодых специалистов.
В сфере экологии ОНПЗ реализует национальный проект «Чистый воздух»: с 2008 года совокупное воздействие на окружающую среду сокращено на 40%, а после завершения всех мероприятий — ещё на 25%. Ключевой элемент экологической инфраструктуры — комплекс «Биосфера», введённый в июле 2025 года. Он обеспечивает полное обезвреживание промышленно-ливневых стоков и их возврат в производственный цикл, что значительно снижает нагрузку на водные ресурсы Иртыша.