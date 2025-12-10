ОНПЗ — завод будущего: технологии, кадры и экология в приоритете

«Мы отошли от модели, при которой завод выпускал ограниченный набор продуктов. Теперь мы можем гибко управлять производством. Например, оперативно менять ассортимент битумов под запросы дорожников — выпускать составы, устойчивые к низким температурам. То же с топливом: легко переходим с летних сортов дизеля на зимние и даже арктические. Эту гибкость обеспечивают современные технологические цепочки и мощная логистика, включающая железнодорожный терминал. Еще в 2018 году мы одними из первых в России начали выпускать бензин с октановым числом 100. Наращиваем выпуск экологичного дизеля. Благодаря собственным разработкам увеличиваем производство высокооктановых бензинов стандарта “Евро-5”. Это уже уровень мирового лидера», — отметил генеральный директор ОНПЗ Олег Белявский.