В Приамурье спасли хабаровчанина, три дня блуждавшего по тайге в −40

Заявление о пропавшем охраннике производственной базы поступило в полицию Селемджинского района. По информации местных жителей, 42-летний Юрий несколько дней назад поехал в магазин в Экимчан, расположенный в 71 километре от базы, но обратно так и не вернулся. Установлено, что он добирался попутками, однако по дороге назад водитель высадил его примерно в десяти километрах от места работы. Мужчина пошёл через тайгу налегке и сбился с пути в сильный мороз.