В Приамурье спасли хабаровчанина, три дня блуждавшего по тайге в −40

В Амурской области нашли и спасли жителя Хабаровска, который трое суток не мог выйти из тайги. Об этом сообщили в областном УМВД.
Заявление о пропавшем охраннике производственной базы поступило в полицию Селемджинского района. По информации местных жителей, 42-летний Юрий несколько дней назад поехал в магазин в Экимчан, расположенный в 71 километре от базы, но обратно так и не вернулся. Установлено, что он добирался попутками, однако по дороге назад водитель высадил его примерно в десяти километрах от места работы. Мужчина пошёл через тайгу налегке и сбился с пути в сильный мороз.
Полицейские определили возможный маршрут и начали поиски. Из-за отсутствия дорог и глубокого снега они оставили машину и продолжили путь пешком. Район, где заблудился Юрий, отличается сложным рельефом, что существенно замедлило движение поисковой группы.
Через некоторое время сотрудники заметили слабые следы на снегу и пошли по ним. Спустя более пяти часов поисков они обнаружили пропавшего — он был обморожен, ослаблен и находился без еды, воды и спичек. С момента его исчезновения прошло около 70 часов.
Мужчина уже не мог идти сам, и полицейские вынесли его из тайги на руках. После выхода к дороге они доставили его в медицинское учреждение, где ему оказали помощь.
По данным медиков, угрозы для жизни Юрия больше нет.