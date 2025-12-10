Долина прошла новую экспертизу в рамка дела о мошенничестве с ее квартирой: что эксперты выясняли на этот раз

В рамках расследования дела о мошенничестве с элитной квартирой певицы Ларисы Долиной была проведена политологическая экспертиза. Об этом со ссылкой на материалы дела сообщает ТАСС.
Агентство отмечает, исследование прошло во исполнение постановления руководителя следственной группы. Кроме того, из документов следует, что в ходе гражданского судебного спора артистки и покупательницы ее квартиры Полины Лурье выводы этого исследования не оспаривались.
Уточняется, что суть политологической экспертизы заключается в том, что эксперты исследуют политические процессы, явления, документы и действия с целью установления их соответствия законодательству, выявления политических мотивов, анализа политической ситуации и других аспектов.
А накануне стало известно, что Лариса Долина прошла комплексную психолого-психиатрическую экспертизу в рамках расследования дела о продаже ею квартиры под влиянием аферистов. При этом не сообщается о выводах экспертов о вменяемости артистки на момент продажи жилья.
До этого в деле Долиной всплыл еще один любопытный момент. Как выяснилось, что во время продажи квартир в прошлом году Долина была «спецагентом», считая, что участвует в специальной операции по задержанию опасных преступников, а сама сделка носит фиктивный характер.
Между тем, артистка обвинила покупательницу ее квартиры Лурье в том, что при покупке элитного жилья она вела себя невнимательно и недостаточно осмотрительно.
На днях Лариса Долина впервые прокомментировала скандал с квартирой, которую сначала продала Полине Лурье за 112 млн рублей, а потом по суду вернула себе обратно. Вот только исповедь певицы в прайм-тайм в эфире Первого канала обернулась новым скандалом.
До этого Верховный суд России запросил материалы дела, в котором оспаривается сделка с квартирой певицы Ларисы Долиной. Этот факт, считают юристы, может указывать на серьёзные ошибки, допущенные кассационной инстанцией.
А вот в Госдуме предложили свой вариант решения истории с жильем певицы. Там заявили, что Долина должна купить квартиру Лурье, и тогда конфликт будет исчерпан.