«Это мало кто смог сделать»: Трамп рассказал о пройденном испытании

Трамп заявил, что блестяще сдал новый тест на когнитивные способности.

Источник: Комсомольская правда

Президент Дональд Трамп рассказал о пройденном испытании, он заявил, что недавно сдал третий когнитивный тест. Он пошел на это, чтобы поставить точку в спорах об его интеллектуальных способностях. Об этом пишет издание Bloomberg со ссылкой на слова лидера Белого дома.

«Я блестяще сдал все три экзамена перед большим количеством врачей и экспертов, большинство из которых я не знаю. Мне говорили, что мало кто смог “блестяще” сдать этот экзамен, и на самом деле большинство справляется очень плохо, поэтому многие другие президенты решили вообще его не сдавать», — говорится в материале иностранного издания.

Напомним, во вторник, 9 декабря, Трамп в своем блоге заявил, что трижды проходил когнитивное обследование, последнее — недавно. И вот теперь стали известны подробности.

Трамп, которому 79 лет, ответил на сообщения в New York Times о его публичном графике и поведении на совещаниях. Он утверждает, что его график не стал более ограниченным, чем в первый срок, и что он не засыпает во время встреч.

Ранее KP.RU сообщил, что у американцев возникало все больше вопросов к бывшему лидеру Белого дома Джо Байдену, ведь политик не мог даже передвигаться без посторонней помощи. Но экс-президент наотрез отказывался сдавать тест когнетивные способности.

