Мейн-кун за 55 тысяч рублей стал предметом судебного спора бывших супругов в Ангарске

IrkutskMedia, 10 декабря. Породистый кот за 55 тысяч рублей стал предметом судебного разбирательства между бывшими супругами в Ангарске. Бывший муж подарил жене котенка 13 лет назад, а после развода отказался расставаться с питомцем.
По информации объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Иркутской области, женщина решила вернуть себе кота через суд. Мужчина в судебном заседании пояснил, что кошка живет в его квартире уже три года и за этот период никто на нее не претендовал. После развода жена переехала в другой микрорайон, кошка же привыкла к своему месту и к хозяину. Мужчина тратил на содержание и питание животного свои собственные средства.
Суд признал кошку подарком, сделанным истцу, и, следовательно, принадлежащей ей лично. Таким образом, суд принял решение о передаче кошки бывшему владельцу и взыскании судебных расходов с ответчика. Решение не вступило в законную силу.
