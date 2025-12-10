Мейн-кун за 55 тысяч рублей стал предметом судебного спора бывших супругов в Ангарске

По информации объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Иркутской области, женщина решила вернуть себе кота через суд. Мужчина в судебном заседании пояснил, что кошка живет в его квартире уже три года и за этот период никто на нее не претендовал. После развода жена переехала в другой микрорайон, кошка же привыкла к своему месту и к хозяину. Мужчина тратил на содержание и питание животного свои собственные средства.