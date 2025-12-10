99-летний ветеран Великой Отечественной войны из Усть-Илимска ушел из жизни

IrkutskMedia, 10 декабря. Ветеран Великой Отечественной войны, строитель Куйбышевской, Братской и Усть-Илимской гидроэлектростанций, почетный гражданин Усть-Илимска Николай Пурисов ушел из жизни. Мужчине было 99 лет.
Как сообщил в своем тг-канале (18+) мэр города Эдуард Симонов, Николай Яковлевич отправился на фронт в 17 лет. Участвовал в Курской битве, боях на Украине, в Молдавии и Румынии. Получил ранение, после госпиталя был направлен в Усольское танковое училище, где стало известно о Победе.
После демобилизации Николай Пурисов отправился на строительство Куйбышевской ГЭС на Волге, а также Братской и Усть-Илимской гидроэлектростанций. Он работал на экскаваторе при прокладке шоссейной дороги от Братска до Усть-Илимска, а также при возведении лесозавода, бетонного завода, лесопромышленного комплекса и самого города Усть-Илимска. За выдающийся труд Николай Яковлевич был награжден медалью «За доблестный труд» и двумя орденами Ленина.
Кроме того, он активно участвовал в общественной жизни: избирался депутатом Городского совета ветеранов и занимался патриотическим воспитанием молодёжи и школьников.
«Несколько лет назад Николая Яковлевича тепло проводили к сыну в Калининград, но в Усть-Илимске его многие помнят и любят. Не передать словами, как тяжело прощаться с представителями той эпохи, с Героями, которые защитили Родину во время Великой Отечественной войны и внесли неоценимый вклад в её послевоенное восстановление», — подчеркнул Эдуард Симонов.
Ранее агентство сообщало, что ветеран Великой Отечественной войны и Почетный житель Иркутска Василий Филиппович Дыгай ушел из жизни накануне, 7 декабря. Ему было 106 лет.