99-летний ветеран Великой Отечественной войны из Усть-Илимска ушел из жизни

После демобилизации Николай Пурисов отправился на строительство Куйбышевской ГЭС на Волге, а также Братской и Усть-Илимской гидроэлектростанций. Он работал на экскаваторе при прокладке шоссейной дороги от Братска до Усть-Илимска, а также при возведении лесозавода, бетонного завода, лесопромышленного комплекса и самого города Усть-Илимска. За выдающийся труд Николай Яковлевич был награжден медалью «За доблестный труд» и двумя орденами Ленина.