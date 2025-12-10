Ричмонд
В Ленинградском зоопарке возник дефицит кормов из-за западных санкций

Теперь нужно действовать обходными путями, что заказать корма для животных.

Источник: Ленинградский зоопарк

Стало известно, что в Ленинградском зоопарке возникли проблемы. Его постояльцам нужно искать корм.

Причиной послужили западные санкции, пишет «Петербургский дневник» со ссылкой на Радио РБК. Теперь определенные виды кормов нельзя так просто получить, а они животным необходимы.

Как рассказал директор Ленинградского зоопарка Юрий Журавлев, чтобы организовать поставку кормов, нужны обходные, сложные маршруты. Также теперь трудно транспортировать новых животных. Их перевозят через Казахстан, Узбекистан и другие дружественные страны.

По его словам, Ленинградский зоопарк исключили из Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов. И учреждение больше не является частью Международной ассоциации зоопарков.