«Среди тайги и тундры выросли города»: Владимир Якушев поздравил ямальцев с 95-летием округа

Секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев поздравил жителей Ямало-Ненецкого автономного округа с 95-летием региона и назвал Ямал «землей невероятной силы». Об этом сообщила пресс-служба «Единой России».

«Дорогие друзья, поздравляю вас с 95-летием образования Ямал-Ненецкого автономного округа. Вашим усердием среди тайги и тундры выросли города, где кипит жизнь. Сегодня здесь рождаются технологии, экономические победы важные для всей России», — поздравил ямальцев Якушев.

В послании он отметил, что современный облик округа сформировали несколько поколений северян. По его словам, жители сумели развить промышленную инфраструктуру в условиях Крайнего Севера и обеспечить стабильную работу топливно-энергетического комплекса. Якушев отдельно поблагодарил работников нефтегазовой отрасли, строительных и транспортных предприятий, а также представителей коренных малочисленных народов Севера, которые сохраняют традиционный уклад жизни и участвуют в развитии региона.

Юбилей ЯНАО отмечают 10 декабря 2025 года — округу исполнилось 95 лет со дня основания, с этой датой ранее жителей поздравил губернатор Дмитрий Артюхов. Праздничные мероприятия проходят сразу в нескольких районах, а подготовка к юбилею началась еще в январе: в Салехарде запланировали главный концерт и фотовыставку, а культурную программу связали с подготовкой к 80-летию Победы.

