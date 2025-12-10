«Среди тайги и тундры выросли города»: Владимир Якушев поздравил ямальцев с 95-летием округа

Юбилей ЯНАО отмечают 10 декабря 2025 года — округу исполнилось 95 лет со дня основания, с этой датой ранее жителей поздравил губернатор Дмитрий Артюхов. Праздничные мероприятия проходят сразу в нескольких районах, а подготовка к юбилею началась еще в январе: в Салехарде запланировали главный концерт и фотовыставку, а культурную программу связали с подготовкой к 80-летию Победы.