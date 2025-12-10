Лариса Долина может вернуть деньги Полине Лурье

Известно, что в августе Долина стала жертвой мошенников и под их влиянием продала квартиру в Хамовниках. Злоумышленники представились сотрудниками спецслужб, которые уверяли ее, что она может потерять имущество, если не продаст его. Покупательницей оказалась Полина Лурье, которая после иска Долиной об оспаривании сделки по продаже квартиры, осталась без жилья и денег. Ущерб по этому делу оценили не менее чем в 317 млн рублей.