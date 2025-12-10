В Сети появились кадры падения метеорита в Техасе

Жители американского Техаса зафиксировали на видео падение метеорита. Космический объект с ярким хвостом озарил небо и сгорел за несколько секунд.
Место падения метеорита на данный момент неизвестно.
На Земле начался метеорный поток Геминиды, пик которого ожидается 13−14 декабря. В эти ночи можно будет наблюдать около 150 метеоров в час.
11 ноября стало известно об обнаружении обломков метеорита, который наблюдался в небе над Москвой и несколькими другими регионами РФ в конце октября.
Ранее учёные НАСА зафиксировали на Марсе таинственный железный камень. Отмечается, что из-за своего состава он не мог образоваться на этой планете.
В сентябре учёные предложили нанести ядерный удар по астероиду, который угрожает Луне.