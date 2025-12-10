Ричмонд
В Сети появились кадры падения метеорита в Техасе

Жители Техаса запечатлели яркую вспышку в небе после приближения небесного тела.

Источник: Аргументы и факты

Жители американского Техаса зафиксировали на видео падение метеорита. Космический объект с ярким хвостом озарил небо и сгорел за несколько секунд.

Место падения метеорита на данный момент неизвестно.

На Земле начался метеорный поток Геминиды, пик которого ожидается 13−14 декабря. В эти ночи можно будет наблюдать около 150 метеоров в час.

11 ноября стало известно об обнаружении обломков метеорита, который наблюдался в небе над Москвой и несколькими другими регионами РФ в конце октября.

Ранее учёные НАСА зафиксировали на Марсе таинственный железный камень. Отмечается, что из-за своего состава он не мог образоваться на этой планете.

В сентябре учёные предложили нанести ядерный удар по астероиду, который угрожает Луне.