Дождь и мокрый снег прогнозируют на Дону в ближайшие часы

Туман и гололед: Ростовскую область накроет непогода.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области сегодня, в среду, 10 декабря, погода для водителей и пешеходов будет не самой благоприятной. Ночью местами и днем в большинстве районов — небольшой дождь, мокрый снег.

В некоторых муниципалитетах синоптики прогнозируют также туман.

— Ночью и в первой половине дня возможны гололедно-изморозевые явления. На севере области — налипание мокрого снега на проводах и деревьях. На дорогах — гололедица, — сказали в региональном МЧС.

Температура воздуха ночью — от нуля до +5, при прояснениях столбик термометра опустится до — 4, днем температура воздуха составит от 0 до +5, на юге области — до +9 градусов.

— Ветер восточный и юго-восточный с переходом на юго-западный и западный. Порывы ветра — от семи до 12 метров в секунду, — добавили в ведомстве.

