Стало известно, когда подадут тепло в башкирском Белорецке

«Ночью начали заполнять систему. Но, как часто бывает, беда одна не приходит — произошла ещё одна авария, хоть и небольшая, пришлось параллельно устранять. Ёмкость теплосистемы — несколько сотен кубов, время заполнения — порядка пяти часов. Полагаем, ближе к обеду система должна заполниться, и включим котлы. Так что к вечеру тепло должно быть, надеемся на это. Большое спасибо всем, кто работал всю ночь. В том числе сварщикам, слесарям тепловых сетей, водоканала. Спасибо дяде Саше, который нашёл место утечки, спасибо Паше, который провёл всю операцию на трубопроводе», — сказал глава района.