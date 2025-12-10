Ричмонд
Стало известно, когда подадут тепло в башкирском Белорецке

Во вторник в городе произошла серьёзная авария на теплосетях, которую устраняли более суток.

Источник: пресс-служба / администрация Белорецкого района

В Белорецке всю ночь работали над устранением крупной коммунальной аварии на теплосетях возле дома № 66 по ул. Кирова. Глава администрации Белорецкого района Азат Хакимов сообщил, что началось заполнение трубопроводов теплоносителем.

«Ночью начали заполнять систему. Но, как часто бывает, беда одна не приходит — произошла ещё одна авария, хоть и небольшая, пришлось параллельно устранять. Ёмкость теплосистемы — несколько сотен кубов, время заполнения — порядка пяти часов. Полагаем, ближе к обеду система должна заполниться, и включим котлы. Так что к вечеру тепло должно быть, надеемся на это. Большое спасибо всем, кто работал всю ночь. В том числе сварщикам, слесарям тепловых сетей, водоканала. Спасибо дяде Саше, который нашёл место утечки, спасибо Паше, который провёл всю операцию на трубопроводе», — сказал глава района.

В результате аварии без тепла и горячей воды остались более 70 домов и социальные объекты в двух микрорайонах Белорецка. Аварийные службы работали с 3 часов ночи 9 декабря. В городе был организован оперативный штаб под руководством вице-премьера Рустема Газизова.