Сироте-инвалиду уже пять лет не дают нормальное жилье: в ситуацию вмешался Бастрыкин

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании нарушения жилищных прав сироты-инвалида из башкирского города Туймазы. Об этом рассказал информационный центр ведомства.
Модой человек с 2020 года состоит на учете как гражданин, подлежащий обеспечению жильем, однако до сих пор не получил благоустроенной квартиры. Временно ему предоставили комнату в доме 1960 года постройки на улице Олега Кошевого, который, как утверждает туймазинец, находится в нежилом состоянии.
В своем к главе СКР молодой человек утверждает, что в здании повреждены окна, отсутствует горячее водоснабжение, неисправна система газоснабжения, а в помещениях общего пользования распространилась плесень.
Многочисленные жалобы в различные инстанции не принесли результата. Возбуждено уголовное дело. Бастрыкин поручил руководителю СК Башкирии Владимиру Архангельскому представить доклад о ходе и результатах расследования.
— Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, — сообщает СКР.
