Сироте-инвалиду уже пять лет не дают нормальное жилье: в ситуацию вмешался Бастрыкин

Модой человек с 2020 года состоит на учете как гражданин, подлежащий обеспечению жильем, однако до сих пор не получил благоустроенной квартиры. Временно ему предоставили комнату в доме 1960 года постройки на улице Олега Кошевого, который, как утверждает туймазинец, находится в нежилом состоянии.