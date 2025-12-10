Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сироте-инвалиду уже пять лет не дают нормальное жилье: в ситуацию вмешался Бастрыкин

Бастрыкин поручил доложить о нарушении прав сироты-инвалида из Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании нарушения жилищных прав сироты-инвалида из башкирского города Туймазы. Об этом рассказал информационный центр ведомства.

Модой человек с 2020 года состоит на учете как гражданин, подлежащий обеспечению жильем, однако до сих пор не получил благоустроенной квартиры. Временно ему предоставили комнату в доме 1960 года постройки на улице Олега Кошевого, который, как утверждает туймазинец, находится в нежилом состоянии.

В своем к главе СКР молодой человек утверждает, что в здании повреждены окна, отсутствует горячее водоснабжение, неисправна система газоснабжения, а в помещениях общего пользования распространилась плесень.

Многочисленные жалобы в различные инстанции не принесли результата. Возбуждено уголовное дело. Бастрыкин поручил руководителю СК Башкирии Владимиру Архангельскому представить доклад о ходе и результатах расследования.

— Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, — сообщает СКР.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.