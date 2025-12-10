Задорнов предупредил о риске «чеховского ружья» для экономики РФ

Бывший министр финансов, экономист Михаил Задорнов заявил, что фондовый рынок Соединенных Штатов в ближайшие пару лет рискует столкнуться с новым «кризисом доткомо», что грозит замедлением мировой экономики. По его словам, этот сценарий будет «чеховским ружьем» для России.
Задорнов добавил, что в РФ может произойти падение цен на сырье. При этом не только на нефть и газ, но и на цветные и черные металлы, химическую продукцию.
— . Конечно, риск турбулентности на американском и глобальных рынках — это не «черный лебедь», он просматривается. Скорее это «чеховское ружье», которое рано или поздно выстрелит. Не Россия его зарядила и повесила, но мы — те, кто сидит в партере зрительного зала, — передает слова Задорнова РБК.
8 декабря президент России Владимир Путин дал распоряжение начать воплощение в жизнь плана по реструктуризации экономики страны. Он направлен на формирование рабочих мест с достойной оплатой в передовых отраслях.
Ранее ЦМАКП сообщил, что вероятность наступления системного банковского кризиса в России возрастает. Однако, по мнению экспертов, к сегодняшнему дню ни один из критериев такого сценария не выполняется.