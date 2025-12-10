Доминик Торрето отдыхает: новый «Форсаж» на дорогах Узбекистана

На кадрах хорошо видно, как на перекрёсток неожиданно выезжает автомобиль «Ласетти», водитель которого явно не убедился в безопасности своего манёвра. В этот момент по трассе ехал трактор с тремя прицепами. Ситуация могла закончиться трагедией, если бы не поразительная реакция тракториста: он резко уводит трактор в сторону и умудряется аккуратно объехать легковушку, не зацепив её ни одним из прицепов.