Доминик Торрето отдыхает: новый «Форсаж» на дорогах Узбекистана

На кадрах хорошо видно, как на перекрёсток неожиданно выезжает автомобиль «Ласетти», водитель которого явно не убедился в безопасности своего манёвра. В этот момент по трассе ехал трактор с тремя прицепами. Ситуация могла закончиться трагедией, если бы не поразительная реакция тракториста: он резко уводит трактор в сторону и умудряется аккуратно объехать легковушку, не зацепив её ни одним из прицепов.
Пользователи соцсетей сошлись в одном: оба водителя поступили неправильно. Трактор, похоже, ехал на высокой скорости и, возможно, проскочил перекрёсток уже на мигающий жёлтый свет. С другой стороны, водитель «Ласетти» выехал на дорогу, не дождавшись, пока трактор завершит свой манёвр.
Этот случай — наглядное напоминание о том, насколько важно соблюдать правила дорожного движения, особенно на перекрёстках, где движение техники часто непредсказуемо. Удача в этот раз была на стороне обоих водителей, но полагаться на везение в таких ситуациях — плохая привычка.