Сильнейшие самбисты мира соберутся в Узбекистане — дата чемпионата

ТАШКЕНТ, 10 дек — Sputnik. В Узбекистане в 2026 году пройдет чемпионат мира по самбо, сообщает ФИАС.
Соответствующее решение утвердили члены исполнительного комитета Международной федерации самбо.
«Самарканд в Узбекистане станет местом проведения Чемпионата мира по самбо в 2026 году. Соревнования сильнейших самбистов планеты пройдут
В свою очередь бразильский город Карагуататуба
Особое место в календаре 2026 года занимает первый Чемпионат CISM по самбо среди военнослужащих, запланированный в середине августа в московских Лужниках — на арене Международного центра самбо.