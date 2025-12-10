Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сильнейшие самбисты мира соберутся в Узбекистане — дата чемпионата

Соответствующее решение утвердили члены исполнительного комитета Международной федерации самбо.

ТАШКЕНТ, 10 дек — Sputnik. В Узбекистане в 2026 году пройдет чемпионат мира по самбо, сообщает ФИАС.

Соответствующее решение утвердили члены исполнительного комитета Международной федерации самбо.

«Самарканд в Узбекистане станет местом проведения Чемпионата мира по самбо в 2026 году. Соревнования сильнейших самбистов планеты пройдут 6—8 ноября», — говорится в сообщении.

В свою очередь бразильский город Карагуататуба 12—13 сентября примет чемпионат мира по пляжному самбо.

Особое место в календаре 2026 года занимает первый Чемпионат CISM по самбо среди военнослужащих, запланированный в середине августа в московских Лужниках — на арене Международного центра самбо.