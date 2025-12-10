Еще один темный зимний день: Жители Кишинева останутся без электричества до вечера — публикуем адреса

В двух секторах столицы в среду, 10 декабря, не будет электричества. О запланированных отключениях сообщает поставщик.
Ботаника:
Бул. Куза-Водэ, 15/1, 15/2, 15/3, 17, 17/1, 17/2, 17/9, 19/1 — с 08:50 до 13:00.
Бул. Дачия, 42, 42/1, 42/3, 44, 44A, 44/5, 52, 9999, Индепенденцей, 50B, 52, 54, 54/1, 9999 — с 13:00 до 16:30.
Центр:
Ул. Яловень, 100, 100/2, 102, 102/1, 102/2, 102/3, 104 — с 10:00 до 17:00.
