В Иркутской области бойцам СВО помогают погасить ипотеку

Максимальная сумма, которую можно получить, — 1, 095 миллиона рублей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области действует программа поддержки для бойцов специальной военной операции. С 2024 года участники СВО, получившие ранения, могут получить выплату на погашение ипотеки.

На сегодня этой мерой воспользовался уже 21 человек. Общая сумма перечисленных средств составила 19,4 миллиона рублей. В прошлом году выплаты получили 5 человек на 4,2 млн рублей, в текущем — уже 16 человек на 15,2 млн рублей.

Помощь предоставляется бойцам, которые проживают в регионе и получили ранение, приведшее к установлению II или III группы инвалидности. Важное условие: ипотечный договор должен быть оформлен до момента участия в СВО самим военнослужащим или его супругой (супругом). Максимальная сумма, которую можно получить, — 1, 095 миллиона рублей.