Женская консультация № 1 в Хабаровске преобразилась

На сегодняшний день в женской консультации наблюдается более 400 беременных. По данным медучреждения, за 2024 год по поводу прерывания беременности обратилась 101 женщина, а за 2025 год — 81. Снижение этого показателя отражает осознанный выбор женщин в пользу рождения детей. Эта положительная динамика является одной из ключевых целей демографической политики, инициированной президентом России Владимиром Путиным. Для её достижения в женской консультации с каждой женщиной ведется индивидуальная работа. В неё вовлечены не только врачи-акушеры, но и психологи, которые помогают будущим мамам, консультируют и подробно разъясняют возможности медицинской и социальной поддержки.