Женская консультация № 1 в Хабаровске преобразилась

В рамках президентского нацпроекта «Семья» в Хабаровске проведен ремонт в женской консультации № 1 роддома имени Венцовых. На ремонтные работы медучреждения направлено более 10 млн рублей, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Хабаровского края.
«На ремонт всех подразделений женской консультации № 1 роддома имени Венцовых было направлено более 10 млн рублей, из которых 1,7 млн рублей — на создание комфортных условий для пациенток, что отвечает задачам президентского нацпроекта “Семья”», — говорится в сообщении.
Как отметила заведующая женской консультацией Елена Цепилова, в этом году был проведен ремонт уличной лестницы и входной зоны, оборудован удобный подъезд для маломобильных людей, обновлены операционная и санузлы. Особое внимание в учреждении уделили созданию детского уголка.
Кроме того, благодаря поддержке губернатора Хабаровского края все подразделения роддома получили современное оборудование. В рамках краевой субсидии на сумму более 6,5 млн рублей было закуплено 10 новых аппаратов КТГ отечественного производства, один из которых работает в консультации. Это позволяет беременным проходить необходимые обследования без долгого ожидания, ежедневно его делают около 20 человек.
На сегодняшний день в женской консультации наблюдается более 400 беременных. По данным медучреждения, за 2024 год по поводу прерывания беременности обратилась 101 женщина, а за 2025 год — 81. Снижение этого показателя отражает осознанный выбор женщин в пользу рождения детей. Эта положительная динамика является одной из ключевых целей демографической политики, инициированной президентом России Владимиром Путиным. Для её достижения в женской консультации с каждой женщиной ведется индивидуальная работа. В неё вовлечены не только врачи-акушеры, но и психологи, которые помогают будущим мамам, консультируют и подробно разъясняют возможности медицинской и социальной поддержки.
Ранее ИА AmurMedia сообщала, что роженицы стали жаловаться на присутствие насекомых в здании. Чтобы удостовериться в соблюдении санитарных норм прокуратура Центрального района провела инспекцию в роддоме имени Венцовых. В ходе инспекции данная информация нашла свое подтверждение. А после повторного осмотра роддома, присутствие насекомых не было зафиксировано.