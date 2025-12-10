«Тайный дворец Ларисы Долиной»: Певицу уличили в неуплате миллиона рублей налогов за особняк

Знаменитая российская певица Лариса Долина на протяжении 12 лет не платила налоги за свой тайный дворец, расположенный в Подмосковье. Такие данные приводит Telegram-канал Shot.
Отмечается, что еще в 2003 году Долина купила участок в подмосковном поселке Славино. А затем построила там трехэтажный дом, площадь которого составляла 360 квадратных метров. Причем роскошное жилье певица особенно не скрывала, поэтому активно показывала его прессе и даже выкладывала оттуда фотографии.
Однако со временем Долина стала расширять усадьбу. На участке начали строить уже четырехэтажный коттедж площадью 660 квадратных метров. И это жилье она уже показывать не стала.
«Закончилась стройка Долиной только в 2011 году, но в собственность оформлять жилье певица почему-то не стала. И всё это время налог на дом не платила», — пишет Shot.
Подчеркивается, что суммарно Долина не доплатила порядка миллиона рублей налогов. То есть, тех денег, которые должны были поступить в бюджет РФ.
Тем временем продолжает развиваться скандал с квартирой Ларисы Долиной. И недавно вскрылись новые скандальные подробности. Так, выяснилось, что певицу обманули с помощью фотографии паспорта, где вставлен снимок американского актера Тома Холланда. Многим он известен по роли Человека-паука.